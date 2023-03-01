Во Владимирской области зарплатное предложение выросло на 6,4 тысячи рублей

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Эксперты hh.ru проанализировали вакансии и резюме жителей регионов ЦФО за январь 2022 и 2023 года, чтобы выяснить как за год изменились зарплатные предложения и ожидания трудящихся.

В январе 2023 средние зарплатные предложения работодателей ЦФО выросли на 4 939 рублей по сравнению с началом 2022-го.По динамике роста зарплат среди регионов на первом месте оказалась Калужская область, где работодатели стали предлагать на 7 459 рублей больше, чем годом ранее. Второе место занимает Тверская область (+6 819 руб.), третье – Владимирская область (+6 493 руб.).

Во Владимирской области средняя предлагаемая зарплата в январе 2023 года выросла на 6 493 рубля к прошлому году, при этом предлагаемая зарплата в регионе на 15% ниже общероссийских показателей.

«Больше всего во Владимирской области выросли средние предлагаемые зарплаты для специалистов из сферы «Маркетинг, реклама, PR» (55 312 руб.). На 12 361 руб. стало выше среднее предложение в сфере ИТ-технологии» (59 003 руб.), на 10 243 руб. – «Производство» (57 558 руб.). В топ-5 профсфер с самой высокой динамиков роста зарплат попали также «Рабочий персонал» (+9 664 руб., 56 771 руб.) и «Строительство, недвижимость» (+8 020 руб., 58 453 руб.), – комментирует Мария Токарева, ведущий менеджер по маркетингу и связям с государственными органами hh.ru по Северо-Центральному региону.