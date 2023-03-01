Владимирский центр спортивной борьбы перенесут на Суздальский проспект

фото регионального Правительства

Мы уже писали о том, что во Владимире появится региональный центр спортивной борьбы. Изначально его хотели построить на улице Большая Нижегородская, 43, где сейчас находится здание начала XX века. Его предполагалось снести, однако за него вступилась член Союза краеведов России Любовь Сметанина. Она написала письмо губернатору и региональному министру спорта Алексею Сипачу с просьбой рассмотреть возможность строительства центра в другом месте. Видимо, власти пошли на уступки. По крайней мере на сайте госзакупок теперь значится Суздальский проспект, 8.

Центр спортивной борьбы будут включать два отдельно стоящих пятиэтажных блока — спортивный и тренировочно-восстановительный. В спортивном блоке расположатся залы для соревнований, кладовые, мастерские по ремонту инвентаря, раздевалки, душевые, трибуны, VIP-ложа, медицинский кабинет, кабинеты для администрации, комнаты для пресс-конференций и совещаний. В тренировочно-восстановительном блоке будут несколько тренировочных залов, сауна, раздевалка и другие помещения, необходимые для подготовки атлетов.

За проект готовы заплатить 14,99 миллиона рублей. Подрядчика определят 20 марта.