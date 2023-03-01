Во Владимирской области больше трех тысяч человек получат сертификаты на отдых

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В соответствии с новым порядком организации отдыха и оздоровления многодетных и малообеспеченных семей, учреждения социальной защиты населения области начали выдавать сертификаты на отдых номиналом 35 тысяч рублей.

Выдается сертификат в порядке очередности, исходя из даты подачи заявления: детям от 4 до 17 лет включительно и одному родителю, если с ним выезжают до 4 детей и обоим родителям, если с ними выезжают 5 и более детей.

Обратиться с сертификатом семья может в туристическое агентство Владимирской области для формирования туристической путевки или самостоятельно выбрать в любом регионе России гостиницу, пансионат, базу отдыха, которые готовы принять семью по «сертификатам», сообщила в своем телеграме региональный министр соцзащиты Любовь Кукушкина.

Более 500 семей уже приглашены в отделы социальной защиты за сертификатами. Всего в марте-апреле их получат 3,7 тысяч человек.