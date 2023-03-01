Во Владимирской области водитель машины лесничих погиб в ДТП с самосвалом

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 11.38 на 33 километре автодороги «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск» на территории Александровского района 57-летний водитель микроавтобуса «УАЗ», двигавшийся со стороны Сергиева Посада, выехал на трассу со второстепенной дороги.

В этот момент по шоссе ехал большегруз «ДАФ» под управлением 38-летнего водителя. К сожалению, столкновения избежать не удалось. В результате водитель отечественного внедорожника от полученных травм скончался на месте ДТП.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.