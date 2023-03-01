Владимирский спортсмен стал Чемпионом России по самбо

фото Всероссийской федерации самбо

Чемпионат России по самбо проходит на площадке спортивного комплекса имени В. П. Сухарева с 28 февраля по 2 марта в Перми, отмечающей в этом году свое 300-летие. Соревнования собрали более 650 лучших самбистов из 71 региона РФ.

Владимирскую область представляет Антон Коновалов. 28 февраля состоялась финальная схватка в весе 98 кг - Антона Коновалова и Альсима Черноскулова.

Антон стал победителем со счетом 7:0, вновь подтвердив звание сильнейшего! Антон Коновалов - чемпион России 2023 по самбо!