В Александрове подрядчика, занимавшегося ремонтом дороги, оштрафовали на 285 тысяч рублей

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Александровской городской прокуратурой проверка соблюдения требований закона при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги - проезд по д. Арханка (ул. Барская - ул. Лесная - ул. Центральная).

Установлено, что 25 июля прошлого года МКУ «УЖКХ Александровского района» заключило контракт на ремонт дорог с коммерческой организацией на сумму более 5, 7 млн рублей. Срок выполнения работ был установлен до 31 августа. Однако работы приняли только 31 октября, то есть срок превышен почти в два раза.

В областной прокуратуре уточняют, что бездействием подрядной организации причинен существенный вред интересам жителей д. Арханка, для которых подлежащие ремонту в рамках контракта дороги являются безальтернативным проездом.

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штрафа в размере 285 тысяч рублей.