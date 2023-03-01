Во Владимире вдвое выросло число ДТП с участием общественного транспорта

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В ходе заседания горсовета, состоявшегося 28 февраля, начальник УМВД России по городу Владимиру Илья Исаченко отдельно остановился на ситуации с дорожно-транспортными происшествиями.

Согласно данным городского отдела ГИБДД, за весь 2022 год во Владимире произошло 451 ДТП, в которых 22 человека погибли и 590 получили различные травмы. При этом руководитель городской полиции особо отметил, что количество аварий с участием общественного транспорта увеличилось на 53 процента. Кроме того, количество таких ДТП по вине водителей автобусов и троллейбусов возросло с 15 в 2021 году до 23 в минувшем.

Есть и положительная динамика. Так, меньше аварий стало совершаться по вине пьяных водителей Всего же за весь 2022 год во Владимире был задержан 541 пьяный водитель, и еще 211 человек отказалось проходить медицинское освидетельствование. Еще в 90 случаях водители садились нетрезвыми за руль повторно.

В общей сложности за 12 месяцев минувшего года во Владимире было выявлено 23 тысячи нарушений правил дорожного движения.