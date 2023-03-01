Во Владимирской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

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С 20 по 26 февраля за медицинской помощью в регионе обратилось 7310 человек с признаками ОРВИ, во Владимире – 2520. Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах.

Однако, вместе с этим, превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в шести административных территориях области: Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском, Селивановском, Суздальском районах и Владимире.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 634 исследования. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 36,5% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В). Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы, также выделяются аденовирусы и сезонная коронавирусная инфекция.