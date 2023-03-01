В Коврове сотрудница салона сотовой связи брала кредиты на своих клиентов

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи и дознаватели полиции Коврова возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество» в отношении 32-летний местной жительницы.

По версии следствия, менеджер салона сотовой связи я августа по январь текущего года оформляла на имена своих клиентов, которые ранее покупали в салоне сим-карты или товары в рассрочку, кредиты.

В общей сложности она взяла три кредита на суммы от 7000 до 700 тысяч рублей, и платежей по ним не делалось.

На время следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.