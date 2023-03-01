Во Владимирской области 1 марта коронавирус диагностирован у 78 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 марта 2023 года лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 случаев во Владимире, 15 - в Ковровском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Вязниковском, по 4 - в Муромском, Александровском и Юрьев-Польском районах, по 2 - в Кольчугинском, Собинском, Киржачском, Суздальском районах и Радужном, по 1 случаю в Петушинском, Судогодском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180999 случаев заболевания (50139 сл. в г. Владимире, 19570 сл. в Муромском, 21464 сл. в Ковровском, 6425 сл. в Петушинском, 8696 сл. в Кольчугинском, 11096 сл. в Александровском, 7269 сл. в Юрьев-Польском, 16204 сл. в Гусь-Хрустальном, 1743 сл. в Судогодском, 3607 сл. в Собинском, 2024 сл. в г. Радужный, 5912 сл. в Киржачском, 4171 сл. в Камешковском, 3331 сл. в Гороховецком, 4619 сл. в Меленковском, 6107 сл. в Вязниковском, 6273 сл. в Суздальском, 2349 сл. в Селивановском).