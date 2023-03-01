Житель Мурома задолжал по алиментам почти полтора миллиона рублей

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Судебными приставами Муромского района взыскана крупная сумма алиментной задолженности с 58-летнего местного жителя.

По решению суда мужчина, занимающий должность в органах внутренних дел, был обязан выплачивать 1/4 от ежемесячного дохода на содержание дочери. Ребенок после развода родителей остался жить с матерью, а родной отец в течение четырёх лет уклонялся от оказания материальной помощи. В итоге, когда ребёнку исполнилось 18 лет, задолженность по алиментам превысила 1 420 000 рублей.

В результате применения мер принудительного исполнения с жителя Мурома взыскана задолженность по алиментам в полном объёме.

Управление ФССП России по Владимирской области напоминают, что за неуплату алиментов, предусмотрена уголовная ответственность.