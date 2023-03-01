Во Владимирской области будущие владельцы квартир накопили на счетах эскроу больше 7 миллиардов рублей

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Счета эскроу открывают в банках владельцы квартир в строящихся домах. По данным владимирского отделения Банка России на начало 2023 года в регионе открыто 2675 таких счетов.

«Более 8 миллиардов рублей уже перечислены застройщикам, около 3 тысяч счетов эскроу по завершённым проектам раскрыто: люди получили ключи от квартиры», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

В рамках механизма проектного финансирования в регионе увеличивается также количество жилых комплексов, строящихся с привлечением банковских кредитов. На начало 2023 года реализуется 63 таких проекта с кредитными договорами на сумму более 16,5 млрд рублей.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства на конец февраля 2023 года в области было выдано 77 разрешений на строительство, 54 из которых предусматривают использование счетов эскроу. По данной схеме возводится 394 тысячи квадратных метров жилья.