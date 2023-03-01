Во Владимирской области стартовал Год педагога и наставника

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28 февраля в областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года педагога и наставника во Владимирской области.

«В Год педагога и наставника в нашем регионе пройдут тематические форумы, конкурсы, семинары. Так, уже 16-17 марта во Владимире состоится международная конференция «Стратегия развития образования для будущего России». Уверен, вместе мы реализуем много интересных и нужных инициатив, выполним все поставленные государственные задачи», – подчеркнул в своём выступлении Александр Авдеев.

В нашем регионе трудится порядка 37 тысяч педагогических работников. Более 130 человек удостоены почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 760 – являются почётными работниками образования, почти 1000 педагогов отмечены различными ведомственными наградами. Все они – от воспитателя детского сада до преподавателя высшей школы – не только учат детей, но и участвуют в формировании их личности.