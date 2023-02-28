В Камешковском районе прокуроры требуют создать площадку для свалки снега

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского района продолжает контролировать организацию очистки местных сел, деревень и поселков, а также города от снега.

Проверкой установлено, что в нарушение нормативных требований собранный с автодорог и тротуаров снег в Камешковском районе не вывозится на специально оборудованную площадку, именуемую снегосвалкой.

Дело в том, что такой снегосвалки в районе просто нет, так что снежные массы сваливают без всякого контроля на территории населенных пунктов.

По результатам проверки главе районной администрации вносилось представление, но мер для устранения нарушений не принято. Поэтому надзорное ведомство обратилось в Камешковский районный суд, потребовав от властей оборудовать снегосвалку.

Сейчас иск прокуратуры находится на рассмотрении. Также за плохую организацию уборки населенных пунктов от снега начальники муниципального управления ЖКХ Камешковского района и управления ЖКХ города Камешково стали фигурантами дел об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения дел каждого оштрафовали на 20 тысяч рублей.