Во Владимире мэрия проверила уборку крыш от снега и сосулек

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в преддверие оттепели сотрудники мэрии вышли с проверкой уборки кровель от сосулек и снега. Кстати, проверяли не только отсутствие сосулек, но и уборку прилегающей территории, а также ее противогололедную обработку.

В общей сложности удалось проверить около 30 крыш, в том числе тех, где расположены организации. В трех случаях обнаружились нарушения. Так, подходы к зданиям не были подсыпаны песком или реагентами, а на козырьках крылец свисал снег.

После того, как руководителям организаций указали на эти нарушения, в течение часа все было приведено в порядок, так что на этот раз обошлось без протоколов. Тем не менее, такие нарушения влекут серьезные штрафы.

В мэрии пообещали, что проверки будут продолжены.