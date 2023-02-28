В Киржаче начальника ДРСУ оштрафовали за скользкую улицу

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Киржачского района совместно с районной Госавтоинспекцией проведена проверка исполнения законодательства в части безопасности дорожного движения.

В ходе проверки установлено, что в Киражче на улице Сосновой слишком скользко на проезжей части. На ней образовался плотный снежный покров, частично покрывшийся наледью.

По данному факту прокуратура внесла представление руководителю ГУП «ДСУ-3», после чего нарушение было устранено. Также на начальника филиала ДСУ-3 — Киржачского ДРСУ, было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам которого руководитель был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Проверки будут продолжены.