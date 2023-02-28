В Киржаче начальника ДРСУ оштрафовали за скользкую улицу

.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Киржачского района совместно с районной Госавтоинспекцией проведена проверка исполнения законодательства в части безопасности дорожного движения.
В ходе проверки установлено, что в Киражче на улице Сосновой слишком скользко на проезжей части. На ней образовался плотный снежный покров, частично покрывшийся наледью.
По данному факту прокуратура внесла представление руководителю ГУП «ДСУ-3», после чего нарушение было устранено. Также на начальника филиала ДСУ-3 — Киржачского ДРСУ, было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам которого руководитель был оштрафован на 20 тысяч рублей.
Проверки будут продолжены.