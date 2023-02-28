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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 12:26

В Гусь-Хрустальном мужчина похитил у друга обогреватель и телефон

Также он стащил из его квартиры телевизор
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального на днях завершили расследование кражи, в которой обвиняется 37-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина в ноябре минувшего года пришел в гости к другу, с которым они пили алкогольные напитки. После распития хозяин уснул, а гость вытащил из квартиры телевизор, обогреватель и мобильный телефон. Со всеми этими вещами он скрылся, но когда хозяин заметил пропажу, он сразу обратился в полицию.

Подозреваемого задержали в Гусь-Хрустальном, при нем же нашли украденные телефон и телевизор, их изъяли и вернули законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда его направили с утвержденным обвинительным заключением.