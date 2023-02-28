Главврач Судогодской ЦРБ признал наличие личинки моли на одеяле ребенка

скрин с видео

Не так давно в соцсетях появилось видео из Судогодской ЦРБ, где пациентка пожаловалась, что нашла на одеяле ребенка личинки. Тогда руководство больницы и региональный Минздрав сообщили, что после проверки ничего подобного обнаружено не было и назвали видео фейком.

Однако выяснилось, что видео было реальным. И это подтвердил главврач больницы Алексей Трофимов. По его словам, удалось связаться с автором жалобы и получить ее комментарий. После чего еще раз была проведена проверка.

- После разбирательства выяснилось, что инцидент имел место быть из-за невнимательности среднего и младшего медперсонала. Одеяло находилось на складе отделения и долгое время не было в использовании. Из-за этого в шерстяном одеяле завелась моль. Все постельное белье было просмотрено и еще фактов наличия моли выявлено не было. Я, как главный врач, лично принес извинения матери ребенка за данную ситуацию. Со своей стороны гарантируем усиление контроля. Виновный средний и младший персонал уже наказан, - подчеркнул Алексей Трофимов.