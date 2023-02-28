За сутки из Владимира вывезли больше 2100 кубометров снега

фото с сайта мэрии

Городские коммунальные службы Владимира продолжают круглосуточную зимнюю уборку и антигололедную обработку. За прошедшие сутки израсходовано 352 кубометра песко-соляной смеси и 0,8 тонны реагента «Бионорд». Из города вывезено свыше 2160 кубометров снега — самосвалы выполнили более 100 рейсов.

В ночь с 27 на 28 февраля уборку снега и антигололедную обработку проезжей части городских улиц и тротуаров выполняли 42 единицы спецтехники «Центра управления городскими дорогами».

С утра 28 февраля работы продолжают 45 единиц техники и 69 рабочих ручной уборки муниципального предприятия. Также уборку снега ведут работники трех районных МКУ «Благоустройство». Ежедневно на эти работы направляются около 50 рабочих ручной уборки, а также тракторы с навесным оборудованием, самосвалы и другая спецтехника.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).