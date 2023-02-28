В Киржаче местная жительница украла деньги с банковской карты приятеля

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Киржачского района возбудили уголовное дело по факту кражи. В совершении преступления обвиняется 30-летняя жительница районного центра.

По версии следствия, 18 февраля в гостях у 36-летнего приятеля дама стащила его банковскую карту, к которой знала код доступа, и затем сняла со счета 8000 рублей.

Деньги женщина успела потратить еще до того, как была задержана. Сама она в преступлении созналась. На время расследования ее отпустили под подписку о невыезде.