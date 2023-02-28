Владимирцев предупреждают о фальшивых квитанциях на оплату коммунальных услуг

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимирцам продолжают приходить фальшивые квитанции от имени ООО «Владимирские коммунальные системы». Факты вброса фальшивых квитанций зафиксированы на улице Юбилейная и Северная.

Данный платежный документ не имеет отношение к деятельности АО "Владимирские коммунальные системы" и АО "ЭнергосбыТ Плюс". Информация передана в службу безопасности для проверки и дальнейшего реагирования. В случае возникновения вопросов, а также при выявлении фактов фальшивых квитанций горожан просят обращаться по телефону контакт-центра: 8-800-100-75-30.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников клиентам рекомендуют зарегистрироваться в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс», получать платежный документ в электронном виде и оплачивать его в данном сервисе. Это является самым надежным средством не стать жертвами мошенников в сфере ЖКХ, выпускающим фальшивые квитанции на оплату.