У муромского депутата горсовета конфисковали имущество на 78 миллионов рублей

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В Муроме суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества депутата на сумму более 78 миллионов рублей.

Установлено, что один из депутатов горсовета округа Муром, чтобы скрыть покупку недвижимости и транспортных средств, оформлял имущество на знакомых, родственников, а также подконтрольных юридических лиц. Соответственно, эти сведения в свою декларацию он не вносил.

Так, его матери принадлежат 8 квартир, приобретённых с 1 августа 2019 года по 13 апреля 2021 года, а также маломерное судно стоимостью более 4,5 млн рублей. На отца зарегистрирован автомобиль, приобретённый почти за 4 млн рублей; на двоюродную сестру оформлены земельные участки, нежилые помещения и 3 квартиры. В фактическом пользовании супруги депутата находится автомобиль, приобретённый более чем за 12,5 млн рублей и оформленный на юридическое лицо, в котором женщина является генеральным директором, уточнили в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурор обратился в Муромский городской суд об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены сведения о приобретении на законные доходы на сумму более 78 млн рублей.

Исковые требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.