Во Владимире разработают новую схему организации работы общественного транспорта

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе состоявшегося 28 февраля заседания Совета народных депутатов города Владимира одним из вопросов повестки дня стал вопрос о разработке документов транспортного планирования.

Как объяснил замглавы горадминистрации Глеб Серегин, речь идет о разработке схемы организации перевозок общественным транспортом. Создание этого документа необходимо по двум причинам: во-первых, он необходим муниципалитету согласно федеральному закону об организации перевозок. Во-вторых, без него город не сможет получить в лизинг новые автобусы. Соответствующая заявка уже подана в Минтранс.

По словам Глеба Серегина, документ предусматривает анализ параметров действующей транспортной сети, обследование пассажиропотока, социологические исследования, а также расчет характеристик пассажиропотоков с использованием методов математического моделирования.

Кроме того, должны быть разработаны предложения по изменению действующей схемы маршрутной сети, которая не менялась с начала 2000-х годов с созданием новых остановок, разворотных кругов и прочего. Стоимость такой работы оценивается в 11 миллионов 30 тысяч 400 рублей, а провести ее необходимо до конца текущего года.

Депутаты горсовета единогласно одобрили выделение соответствующих средств.