Во Владимирской области обнаружен канал незаконной миграции иностранцев

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области и отдел информации и общественных связей регионального управления полиции, канал незаконной миграции действовал на территории Юрьев-Польского района.

По версии следствия, 50 и 43-летний местные жители помогали иностранцам получать в упрощенном порядке разрешения на временное проживание, для чего заключали фиктивные браки а гражданками России, которые давали на это свое согласие.

С 2018 по 2020 год им удалось легализовать таким образом более 30 иностранцев, многие из которых уже получили российское гражданство.

На днях следователи полиции Юрьев-Польского района возбудили по данному факту уголовное дело, расследование продолжается.