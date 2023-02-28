Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 8:03

Во Владимирской области во второй раз взломали сервера радиостанций для ложного объявления тревоги

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщило о том, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов во Владимирской области в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги и радиационной опасности.

"Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!" заявили в чрезвычайном ведомстве.

Стоит уточнить, что Владимирская область стала не единственным регионом, где произошли подобные взломы серверов. Такие же ложные объявления тревог прозвучали на волнах радиостанций в Московской и Воронежской областях, а также в Крыму. Подобные же события имели место в середине прошлой недели.