Во Владимирской области во второй раз взломали сервера радиостанций для ложного объявления тревоги

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщило о том, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов во Владимирской области в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги и радиационной опасности.

"Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!" заявили в чрезвычайном ведомстве.

Стоит уточнить, что Владимирская область стала не единственным регионом, где произошли подобные взломы серверов. Такие же ложные объявления тревог прозвучали на волнах радиостанций в Московской и Воронежской областях, а также в Крыму. Подобные же события имели место в середине прошлой недели.