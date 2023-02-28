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НовостиОбщество28 февраля 2023 7:57

На расчистку реки Гусь во Владимирской области выделили 190 миллионов рублей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Гусь-Хрустальный.

Гусь-Хрустальный.

Фото: Александр УТКИН

В Правительстве Владимирской области анонсировали в рамках совещания по актуальным вопросам социально-экономического развития обсудили реализацию нацпроектов и госпрограмм на территории региона.

Вице-губернатор Александр Максимов рассказал в частности, что в течение ближайших нескольких лет будет проведена расчистка реки Гусь в черте города Гусь-Хрустальный. На реализацию проекта предусмотрено 190 млн рублей. Также на совещании обсуждался вопрос благоустройства набережной в Гусь-Хрустальном.

«Такие масштабные проекты должны находиться под строжайшим контролем властей с самого начала производства работ. В Гусь-Хрустальном следует ускориться с проектированием набережной и в обязательном порядке поставить реализацию этого проекта под общественный контроль», – отметил губернатор Александр Авдеев.