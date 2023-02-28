Во Владимирской области вырубали лес и вывозили его в Узбекистан и Туркменистан

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Владимирской таможней возбуждены три уголовных дела по фактам контрабанды "стратегически важных ресурсов". Если говорить проще, из Владимирской области вывозили древесину.

Как сообщили в пресс-службе владимирской таможни, индивидуальный предприниматель незаконно вывез в Узбекистан и Туркменистан 154 кубометра пиломатериалов хвойных пород общей стоимостью 1,2 млн рублей. Хвойную древесину вывозили из 33 региона в рамках трех внешнеторговых контрактов, заключенных с узбекскими и туркменскими контрагентами.

"При этом в таможенных декларациях были умышленно заявлены недостоверные сведения о происхождении и приобретении экспортируемых пиломатериалов", сообщили в ведомстве, добавив, что уголовные дела возбуждены по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.