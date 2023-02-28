Во Владимирской области 28 февраля коронавирус подтвержден у 75 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 февраля лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

17 случаев во Владимире, 12 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, , 7 - в Александровском, 6 - в Муромском, 5 - в Юрьев-Польском, по 3 заболевших - в Кольчугинском, Киржачском, Камешковском и Суздальском районах, 2 - в Петушинском, по 1 - в Вязниковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 180921 случай заболевания (50120 сл. в г. Владимире, 19566 сл. в Муромском, 21449 сл. в Ковровском, 6424 сл. в Петушинском, 8694 сл. в Кольчугинском, 11092 сл. в Александровском, 7265 сл. в Юрьев-Польском, 16190 сл. в Гусь-Хрустальном, 1742 сл. в Судогодском, 3605 сл. в Собинском, 2022 сл. в г. Радужный, 5910 сл. в Киржачском, 4170 сл. в Камешковском, 3331 сл. в Гороховецком, 4619 сл. в Меленковском, 6102 сл. в Вязниковском, 6271 сл. в Суздальском, 2349 сл. в Селивановском).