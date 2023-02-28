Двое жителей Кольчугинского района отправятся в колонию за похищение

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Кольчугинского района признаны виновными в похищении человека по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Следствием и судом установлено, что днем 22 мая прошлого года в городе Кольчугино обвиняемые похитили 24-летнего мужчину, задолжавшего им 1 миллион 80 тысяч рублей. Они поместили его в подвал. После того, как должник попытался бежать, мужчины перевезли его на квартиру, где продолжали удерживать, сообщают в региональном Следкоме.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение злоумышленников и похищенного мужчины было установлено. Вину в совершенном преступлении подсудимые не признали.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления один из мужчин приговорен к 6 годам лишения свободы, его подельник к 5,5 годам лишения свободы. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.