В Суздале хозяин табачного магазина пытался дать взятку полицейскому

. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Суздале в суд направлено уголовное дело о покушении на дачу взятки за прекращение начатой проверки по факту торговли контрафактной табачной продукцией.

Установлено, что в производстве старшего оперуполномоченного ГЭБиПК ОМВД России по Суздальскому району находился материал проверки по сообщению о возможном незаконном обороте табачной и алкогольной продукции в магазине обвиняемого. В ходе выезда в помещении магазина изъята контрафактная табачная продукция, не содержащая специальной маркировки.

Впоследствии на телефон сотрудника полиции позвонил хозяин магазина и сказал, что хочет «договориться на месте». Служебный кабинет сразу же был оборудован средством аудио и видео контроля.

Несмотря на неоднократные предупреждения о возможном привлечении к уголовной ответственности за дачу взятки, обвиняемый неоднократно предлагал организовать банкет в принадлежащем ему кафе за прекращение начатой проверки, а потом положил на письменный стол оперуполномоченного конверт, в котором находилось 15 тысяч рублей, после чего вышел из кабинета, сообщает подробности областная прокуратура.

Вину мужчина признал. Рассматривать дело предстоит Суздальскому районному суду.