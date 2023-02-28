1 марта во Владимире завоют сирены

фото с сайта мэрии

Управление гражданской защиты города Владимира сообщает, что 1 марта будет проводиться техническая проверка готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

С 10 до 11 часов будет включаться местная система централизованного оповещения населения с запуском электрических сирен и осуществлением перехвата каналов цифрового телевещания, передачей по сетям телевизионного, проводного и каналов FM радиовещания речевого сообщения для населения.

При проверке готовности системы оповещения населению никаких действий не предпринимать.