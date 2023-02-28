Медики Александровской ЦРБ вступились за главврача

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В редакцию газеты «Александровский голос труда» были переданы два открытых обращения - от имени коллектива врачей Александровской районной больницы, второе – от жителей Струнино. Оба - в поддержку главврача учреждения Валерия Янина.

Медики утверждают, что происходит «травля» главного врача в социальных сетях, выкладывается недостоверная информация. За два года в должности главврача Янин сумел привлечь 36 врачей. В больнице создан отдел качества, благодаря которому проводится строгий внутренний аудит, направленный на улучшение оказания медицинской помощи.

- Вся работа главного врача направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям Александровского района. Кроме того, Валерий Анатольевич создал более комфортные условия труда для работников учреждения. Наш главный врач всегда открыт для общения с пациентами и сотрудниками больницы, - цитируют врачей наши коллеги.

Под заявлениями стоит 165 подписей.

Напомним, что кадровые проблемы Александровской ЦРБ стали поводом для дискуссий на комитете ЗС по социальной политике. Инициатором выступила депутат Наталья Пронина, которая сама работает врачом-гинекологом в Александровской районной больнице.