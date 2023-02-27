В Коврове прокуратура требует переселить жильцов из дома 1945 года постройки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в прокуратуру города Коврова обратился местный житель, который вместе с семьей живет в двухэтажном доме №15 по улице Бабушкина. Дом этот был построен в 1945 году.

Еще в феврале 2018 года в связи с сильным износом горадминистрация признала дом аварийным и подлежащим сносу, а срок расселения жильцов определили до 31 декабря 2022 года.

Вместе с тем, срок расселения истек, но люди новых квартир так и не получили. По результатам проверки прокуратура обратилась в Ковровский городской суд, потребовав от администрации устранить нарушения и расселить жильцов дома №15 по улице Бабушкина, либо предоставить им компенсации на покупку нового жилья.

Сейчас иск находится на рассмотрении.