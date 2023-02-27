На строительство дорог в Юрьевце в 2023 году выделили более 572 миллионов рублей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле 2023 года во Владимире начнется масштабное дорожное строительство. В новых микрорайонах Юрьевца и Пиганово будут строить новые дороги. И 27 февраля на встрече губернатора Александра Авдеева и главы города Владимира Дмитрия Наумова стали известны суммы, что потратят на дороги.

Так, на разветвленную дорожную сеть в Юрьевце выделят 572 млн 576 тысяч рублей. По условиям контракта, подрядчик не позднее сентября 2024 года должен построить дороги в микрорайоне. На 1-м этапе сделают дороги в районе улиц Всесвятская, Большая Лучистая, Малая Лучистая и Родионовка, на 2-м этапе - в районе улиц Славная, Рождественская и Рос. На 3-м этапе подрядчик обязался сделать велосипедные дорожки с правой стороны улицы Славная (от улицы Институтский городок), а с левой стороны – от улицы Институтский городок вдоль улицы Проектируемой №9.

Второй дорожный объект в Пиганово чуть менее масштабный. По условиям контракта, подрядчик обязан в срок до 30 ноября 2023 года завершить строительство дорог на улицах Березовая, Березовая дуговая и 1-й Березовый переулок. Общая стоимость работ составляет 121 млн 631 тыс. рублей.