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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:30

Во Владимирской области родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области.

Фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области.

Владимирская область присоединилась к Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», сообщили в Правительстве Владимирской области. До 31 марта мамы и папы выпускников могут поменяться местами с детьми и сами пройти всю процедуру ЕГЭ.

Взрослым предстоит пройти через все процедуры экзамена: регистрация, предэкзаменационный контроль, заполнение бланков. Телефоны и личные вещи тоже придется сдать. Экзаменационная работа будет составлена из заданий, аналогичных тем, которые будут у участников ЕГЭ. На решение - 1 час.

Чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в управление образования по месту жительства.