В Александрове мошенница под видом ясновидящей обманула 82-летнюю пенсионерку

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд на днях рассмотрел уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В преступлении обвинялась 57-летняя жительница Александровского района.

Суд установил, что в мае прошлого года дама познакомилась в автобусе с 82-летней бабушкой, которой представилась ясновидящей, и рассказала, что на пенсионерку наложена порча, которую можно снять.

Далее так называемая ясновидящая проводила ритуалы с заклинаниями и манипуляциями с амулетами. В общей сложности она провела несколько сеансов до конца августа и заполучила от бабушки 258 тысяч рублей. Действо прервала соседка пенсионерки, которая вызвала полицию.

После задержания «ясновидящая» созналась в обмане, написала явку с повинной и содействовала следствию. Кроме того, она полностью возместила бабушке всю сумму денег, а также выплатила моральный ущерб.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.