Во Владимирской области на поддержку МСП выделили 70 миллионов рублей

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Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин у себя в телеграм-канале сообщил о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области, запланированные в рамках работы "ВладимирЛизинг".

Судя по таблице, в рамках льготного лизингового продукта "Сделано в России" субъекты МСП получат финансовую поддержку для снижения финансовой нагрузки при приобретении оборудования в лизинг. На помощь от фонда имеют право не менее 10 субъектов МСП. Сумма финансовой поддержки равна 70 миллионам рублей. Для производства лизинговые продукты выдаются под 5 процентов годовых, для прочих сфер деятельности - под 7 процентов. Минимальный первоначальный платеж составит не более 10 процентов.

Сумма уплаченных платежей в бюджетную систему Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2022 году составила 48 миллиардов 333,7 миллиона рублей или на 4 миллиарда 673,4 миллиона рублей больше чем в 2021 году (43660,3 млн. рублей).