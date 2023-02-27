На дорогах Владимирской области разместят 34 новых комплекса фотовидеофиксации

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Министерство транспортаи дорожного хозяйства Владимирской области, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на трассах местного и регионального значения установят 34 новых комплекса фодовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Сейчас подготовлена документация для проведения торгов на установку 16 из них. Эти комплексы разместят во Владимира на проспекте Ленина, на улицах Мира, Верхняя Дуброва, Студеная гора, Пугачева и Муромская, а также у автобусной остановки «Магазин Турист».

Также новые комплексы установят в селе Черкутино, а также на 62 и 115 километрах трассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики», на 11 километре трассы «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский», на 5 и 8 километрах шоссе «Владимир- Улыбышево — Коняево». Еще один комплекс фотовидеофиксации появится в Гусь-Хрустальном на проспекте 50 лет Советской Власти в районе дома №26.

По 18 оставшимся комплексам торги проведут в самое ближайшее время.