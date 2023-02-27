Владимирские спортивные гимнасты завоевали 34 медали на чемпионате ЦФО

фото с сайта мэрии

С 20 по 24 февраля во Владимире прошло первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юношей и юниоров. В это же время в Туле состоялись межрегиональные соревнования среди юниорок и девушек. Воспитанники владимирской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева показали отличные результаты.

В личном многоборье по программе мастеров спорта среди юниоров «золото» завоевал Тимофей Акиньшин, «серебро» - Матвей Акиньшин. По программе кандидатов в мастера спорта среди юниоров второе место занял Дмитрий Суходольский.

По программе мастеров спорта среди юниорок на третью ступень пьедестала поднялась Серафима Позина. Все три ступени пьедестала по итогам соревнований по программе кандидатов в мастера спорта среди юниорок заняли владимирские спортсменки: на первом месте — Варвара Белова, на втором — Севда Шукюрова, на третьем — Виталина Иванчук. Еще одно «серебро» в многоборье по программе первого спортивного разряда завоевала Ника Цыганкова.

В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья девушки завоевали еще 10 медалей разного достоинства, юноши — 16 медалей. Всего владимирские гимнасты завоевали 34 медали Первенства ЦФО.