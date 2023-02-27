Владимирские транспортные прокуроры вскрыли факт контрабанды леса

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Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, подведомственной ей Владимирской транспортной прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований законодательства при перемещении стратегически важных ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В ходе проверки было установлено, что в 2019 году от имени предпринимателя, зарегистрированного на территории Ивановской области, за границу вывезли 63 кубометра обрезного пиломатериала из сосны.

Для этого неустановленный пока гражданин представил таможенникам недостоверную декларацию и заведомо неверные сведения об объеме товара, отправляемого заграницу. На тот момент рыночная стоимость пиломатериалов составляла 500 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки следователями было возбуждено уголовное дело по статье « Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».

Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.