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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:40

Во Владимире два особняка XX века признали объектами культурного наследия

И это спасет их от сноса
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Во Владимире два дома на улице Герцена - №4 и №2/6, где ранее располагались подразделения Областного противотуберкулезного диспансера, признали объектами культурного наследия.

Последние несколько лет здания не использовались, они находятся в аварийном состоянии. В 2021 году даже определили компанию-подрядчика, которая должна была сделать проектно-сметную документацию на снос зданий.

Однако теперь этого не произойдет. 16 февраля был подписан приказ начальника Инспекции госохраны объектов культурного наследия Владимирской области о включении домов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Это значит, что теперь дома подлежат реставрации.