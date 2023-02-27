Владимирцы продолжают жаловаться на отсутствие льготных лекарств

Фото: прокуратура Владимирской области

Руководитель надзорного ведомства региона Андрей Жугин провел личный прием граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения, а также обеспечения медицинскими изделиями.

В ходе приема к нему обратились жители Владимира и Судогодского района, которые рассказали об отказах в выписке рецептов на льготные лекарства, о не обеспечении взрослых и детей, больных сахарным диабетом, тест-полосками, обеспечением лекарствами с опозданием и об одном факте не предоставления инвалидной коляски.

Владимирцы жаловались на сотрудников областного Минздрава, детской поликлиники №1 и поликлиники №1 города Владимира.

Во всех необходимых случаях было организовано проведение проверок, которые взяты на контроль главой надзорного ведомства Владимирской области.