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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:16

Владимирцы продолжают жаловаться на отсутствие льготных лекарств

Это показал личный прием, который провел и.о. прокурора Владимирской области
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Руководитель надзорного ведомства региона Андрей Жугин провел личный прием граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения, а также обеспечения медицинскими изделиями.

В ходе приема к нему обратились жители Владимира и Судогодского района, которые рассказали об отказах в выписке рецептов на льготные лекарства, о не обеспечении взрослых и детей, больных сахарным диабетом, тест-полосками, обеспечением лекарствами с опозданием и об одном факте не предоставления инвалидной коляски.

Владимирцы жаловались на сотрудников областного Минздрава, детской поликлиники №1 и поликлиники №1 города Владимира.

Во всех необходимых случаях было организовано проведение проверок, которые взяты на контроль главой надзорного ведомства Владимирской области.