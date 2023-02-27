Владимирцы просят президента спасти лугопарк "Дружба" от застройки

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В минувшие выходные несколько десятков горожан собрались в парке "Дружба", чтобы записать видеообращение к президенту. В нем они просят спасти лугопарк от предполагаемой застройки.

Они подчеркивают, что здесь проходит лыжня Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва, многочисленные спортивные соревнования, в том числе массовый старт «Лыжни России», экотропа, здесь жители занимаются скандинавской ходьбой, катаются на велосипедах, гуляют с детьми.

"Вместо того, чтобы развивать эту территорию как парковую зону, мэрия Владимира собирается застроить лугопарк многоэтажными домами и огромным спортивным комплексом. Поскольку большая часть территории лугопарка – а это порядка 40 гектаров – уже выкуплена застройщиками, мы понимаем, что если на лугопарке будет построен хотя бы один дом с подъездными путями и коммуникациями, то в течение 15-20 лет под застройку отдадут всю зону отдыха горожан, а в перспективе будет уничтожен и памятник природы «Лесной парк «Дружба»" - уверены жители.

Официально активисты собрали 2843 живых подписи и более 2200 электронных против застройки лугопарка. На этой неделе они будут переданы в Правительство Владимирской области, а обращение - направлено в администрацию президента.