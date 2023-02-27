Во Владимире в ходе рейдов Госавтоинспекции проверено более 500 автомобилей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 17 и 23 февраля спецорта ДПС регионального Управления ГИБДД проводила сплошные проверки на территории Владимира.

По вечерам водители останавливали все без исключения машины в потоке и проверяли водителей. В первую очередь выявляли тех, кто сел за руль нетрезвым.

В общей сложности за два дня проверили более 500 машин, причем в 30 случаях были выявлены те или иные нарушения правил дорожного движения. В трех случаях водители оказались пьяны. Кроме того, в одном случае автолюбитель не имел водительского удостоверения.

По всем фактам были составлены административные протоколы. Рейды ГИБДД на территории Владимирской области будут продолжены.