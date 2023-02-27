В Муромском районе отремонтируют второй автомобильный мост через Илевну

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает ГБУ «Владупрадор», в ближайшее время большие ремонтные работы начнутся на мостовом переходе через реку Илевна на шоссе «Владимир-Муром» - Зарослово. Подрядчикам предстоит полностью обновить мост вместе с подходами к нему общей длиной более 80 метров.

Здесь поставят новое барьерное ограждение, оборудуют новую систему водоотвода и очистные сооружения, а также укрепят обочины и поставят дорожные знаки. Общая стоимость работ составит более 40 миллионов рублей. Ремонт проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним — в 2022 году в Муромском районе также в рамках нацпроекта был отремонтирован мост через Илевну на дороге между Лазарево и Иваньково.