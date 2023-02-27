Победителем лыжного марафона памяти Алексея Прокуророва стал спортсмен из Переславля-Залесского

фото с сайта мэрии

26 февраля завершился XIV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku marathon». Всего на старт вышли около 500 спортсменов из 35 регионов России.

Соревнования продолжались два дня, 25 и 26 февраля. Лыжники соревновались на дистанциях 1, 5 10 и 20 км. 26 февраля прошли основные старты «Прокуроровского» марафона: в 50-километровой гонке участвовали мужчины, а в гонке на 30 километров - юноши и девушки 17-18 лет, а также любители - мужчины и женщины. А открылись соревнования «Маршем малышей» 5-8 лет на дистанцию 1 км.

В 50-километровом марафоне абсолютным победителем стал Андрей Бабичев из города Переславль-Залесский Ярославской области. В абсолютном зачете на дистанции 30 км среди женщин победила Оксана Яковлева, также из Переславля-Залесского. Лучшим на дистанции 30 км среди юношей 17-18 лет стал Никита Воровьев из Киржача. А в возрастной категории 19 лет и старше на этой же дистанции самым быстрым оказался Иван Вахотин из Иванова.

Победители и призеры «VladimirSKI Proku marathon» получили дипломы, медали, кубки, памятные призы. Призовой фонд марафона составил 290 тысяч рублей.