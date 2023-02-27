За сутки из Владимира вывезли больше 2360 кубометров снега

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Городские коммунальные службы продолжают круглосуточную зимнюю уборку и антигололедную обработку дорог. За прошедшие сутки израсходовано 388 кубометра песко-соляной смеси и 0,8 тонны реагента «Бионорд». Из города вывезено свыше 2360 кубометров снега — самосвалы выполнили около 120 рейсов.

В ночь с 26 на 27 февраля, после того, как оттепель сменилась похолоданием, уборку снега и антигололедную обработку проезжей части городских улиц и тротуаров выполняли 39 единиц спецтехники Центра управления городскими дорогами.

27 февраля эту работу продолжают 43 единицы техники и 70 рабочих ручной уборки муниципального предприятия. В частности, задействованы 14 комплексных дорожных машин, 3 грейдера, тракторы со щетками, погрузчики, самосвалы. Наряду с улично-дорожной сетью города, очищаются от снега дороги на микрорайоны Кусуново, Уварово, Сельцо, Шепелево.

Уборку снега и антигололедную обработку городских общественных пространств ведут работники трех районных МКУ «Благоустройство». Ежедневно на эти работы направляются около 50 рабочих ручной уборки, а также тракторы с навесным оборудованием, самосвалы и другая спецтехника.

По вопросам уборки города и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).