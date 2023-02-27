В Вязниковском районе местный житель задержан за незаконную рубку леса

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Фото: Иван МАКЕЕВ
Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в незаконной рубке лесных насаждений обвиняется 60-летний житель Вязниковского района.
В октябре минувшего года сотрудники Вязниковского лесничества обнаружили на одном из участков леса нелегальную вырубку, объем которой составил 1,88 кубометра. После поступившего в полицию заявления подозреваемого задержали.
Как оказалось, это не единственный участок, где он орудовал. По версии следствия, мужчина срубил березу между деревнями Бурково и Ям. Общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.
Сам он признался, что планировал использовать березу в качестве дров. На днях расследование уголовного дела было завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.