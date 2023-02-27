В Вязниковском районе местный житель задержан за незаконную рубку леса

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в незаконной рубке лесных насаждений обвиняется 60-летний житель Вязниковского района.

В октябре минувшего года сотрудники Вязниковского лесничества обнаружили на одном из участков леса нелегальную вырубку, объем которой составил 1,88 кубометра. После поступившего в полицию заявления подозреваемого задержали.

Как оказалось, это не единственный участок, где он орудовал. По версии следствия, мужчина срубил березу между деревнями Бурково и Ям. Общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.

Сам он признался, что планировал использовать березу в качестве дров. На днях расследование уголовного дела было завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.