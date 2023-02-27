На развитие логистического кластера во Владимире инвестор направит 600 млн рублей

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В 2023 году во Владимире, в промышленной зоне Юго-западного района города, начнётся строительство второй очереди логистического комплекса общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

Соглашение о реализации соответствующего инвестиционного проекта с Агентством экономического развития Владимирской области заключила компания «Логопарк Мещёрский». Общий объём инвестиций – 600 млн рублей. Срок реализации проекта – 2023-2025 годы. В результате планируется создать 100 новых рабочих мест.

Инвестиционная компания уже построила в юго-западной промзоне логистический центр площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Второй инвестиционный проект расширит логистический кластер областного центра, который станет одним из крупнейших в городе.