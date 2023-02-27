Учреждения культуры Владимирской области получат в 2023 году почти 90 миллионов рублей

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89,8 млн рублей выделено из областного бюджета на проведение капитального ремонта и оснащение муниципальных учреждений культуры Владимирской области.

На продолжение капремонта Дома культуры в Струнино выделено 11,3 млн рублей, а нежилого здания в посёлке Раздолье Кольчугинского района, в котором будет открыт ДК, – 9,2 млн рублей. На капитальный ремонт сельского Дома культуры в посёлке Муромцево Судогодского района и здания Краснооктябрьского филиала Ковровского РДК направлено 23,9 млн и 4,1 млн рублей соответственно. На оснащение оборудованием новый ДК в деревне Уляхино Гусь-Хрустального района получит 8,7 млн рублей.

Суздальскому району выделено 31,4 млн рублей на продолжение капитального ремонта объекта культурного наследия, в здании которого располагается детская школа искусств им. В.М.Фирсовой, а также на оснащение этого учреждения музыкальными инструментами и оборудованием. Кроме того, Суздальский городской культурно-досуговый центр получит 1,2 млн рублей на ремонт пожарной сигнализации и приобретение одежды сцены.